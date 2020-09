Forse corona-uitbraak in verzorgingshuis Eekhof in Kaatsheuvel: personeel en bewoners besmet

Basis­school in Almkerk voorlopig dicht om leerkracht met corona

13:48 ALMKERK - Basisschool De Almgaard in Almkerk is voorlopig dicht en stapt over op digitale lessen. Eén van de leerkrachten heeft corona, vijf collega’s moeten in preventieve quarantaine. Tot die periode voorbij is, krijgen alle leerlingen thuis les.