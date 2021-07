Forse investering om Olympiabad in Waalwijk gasloos te krijgen: water surfvijver als energiebron

Overdiepse Polder blijft maar ternauwer­nood droog: ‘Een mooi staaltje watermana­ge­ment’

21 juli WASPIK - Gaat de Overdiepse Polder volstromen met Maaswater of niet? Dat was de afgelopen dagen de grote vraag. ,,De verwachting van Rijkswaterstaat is tot op de centimeter uitgekomen”, zegt Kees Jan de Vet, dijkgraaf van Waterschap Brabantse Delta.