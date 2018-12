Forse misrekening: cultuurhal in Waalwijk kost bijna 840.000 euro

Beweegbare paaltjes kapot in Waalwijk ... ramkrakers hadden vrij baan. ‘Best slordig', vindt getroffen winkelier

6:12 De daders van de ramkraak van afgelopen donderdagmorgen in Waalwijk konden in ieder geval ongehinderd in voetgangersgebied komen. ,,Slordig”, vindt de getroffen winkelier.