Forse schade aan vrieshuis in Waspik door uitslaande brand

Kinderen niet achter het scherm, maar hardlopend op straat in Waspik

14:18 WASPIK - De organisatie van de Waspikse Stratenloop wilde meer mensen aan het sporten krijgen en dan met name jeugd. Daartoe werd een paar jaar geleden al Start to Run en de scholierenloop in het leven geroepen. Dit jaar was er de Familieloop Go Running die veel deelnemers trok.