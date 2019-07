Fort Giessen vertelt je over de Eerste Wereldoorlog

Kees van Maastrigt, voorzitter van de archeologische vereniging, is vandaag de eerste historicus die je op Fort Giessen tegenkomt en bijpraat. Hij is zo verknocht aan de eerste wereldoorlog dat hij er zelfs boeken over schreef.

10.000 soldaten

,,Er is weinig bekend wat er zich tijdens de WO I in onze streek afspeelde. Nederland was neutraal, maar langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie waren hier wel 10.000 soldaten gelegerd'', vertelt de Nieuwendijker. In een expositieruimte wijst hij op een schriftje in een vitrine. ,,Dat is van soldaat Jacob Haarsma uit Leeuwarden. Die hield een dagboek bij. We hebben daar veel feiten uit kunnen halen.'' Behalve foto's en allerlei attributen worden in de expositieruimten ook vier films vertoond waaruit een beeld gevormd kan worden hoe het er het in het Land van Heusden en Altena tussen 1914 en 1918 aan toeging.