Fotograaf brengt zevende boek uit over Waalwijkse Henny: ‘Schokkend om te horen wat haar allemaal is overkomen’

Szulc Krzyzanowski (70) reist voor zijn werk als nomade de wereld over. Toch houdt hij altijd contact met Henny. Als haar leven weer allerlei wendingen neemt, zoekt de fotograaf haar op in Waalwijk. ,,Dan schreeuwt dat om een nieuw fotoboek.” Zo ging het ook nu weer: de moeder van zes kinderen verloor in één jaar haar tweede man Arie én geliefde zoon Pascal. ,,Henny is daardoor sterk veranderd, ze staat op een andere manier in het leven.”