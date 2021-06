Foute informatie over vervanging huishoudelijke hulp in Altena: iedereen krijgt een nieuwe brief

ALTENA - Inwoners van Altena die huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen allemaal een brief van de gemeente. Dit omdat eerdere informatie over de (on)mogelijkheid van vervanging van de hulp tijdens vrije dagen en vakantie. Pauline van den Tol, van de gelijknamige eenmansfractie, kaartte de zaak aan.

Het overkomt haar niet vaak als ze een motie indient. Maar deze week had Pauline van den Tol toch succes. Ze kreeg zelfs unanieme steun. Het gevolg daarvan is dat de gemeente 1.100 brieven gaat versturen naar inwoners die huishoudelijke hulp ontvangen.

‘Geen vervanging’

Wat is er aan de hand? Begin februari stuurde het college van burgemeester en wethouders een brief naar degenen die huishoudelijke hulp krijgen. In de brief de mededeling dat een nieuwe overeenkomst gesloten is met alle aanbieders van huishoudelijke hulp. De boodschap was dat de ondersteuning die men kreeg, behouden blijft. Wel werd gewezen op een wijziging. De aanbieder van de hulp regelt geen vervanging meer bij verlof van de vaste hulp tijdens vakantie- en snipperdagen, tot een maximum van vier weken.

Boodschap klopt niet

Volgens Van den Tol zijn betrokkenen nu in de veronderstelling dat geen vervanging meer mogelijk is. Terwijl volgens haar uit een raadsinformatiebrief van het college blijkt dat dit wel mogelijk is voor betrokkenen zonder netwerk, én voor hen met dusdanige beperkingen dat vervangende hulp noodzakelijk is. Kortom dat in sommige gevallen maatwerk mogelijk is.

,,Informatie aan bewoners moet voor honderd procent kloppen”, aldus Van den Tol in een toelichting. En daar was het de raad mee eens. En trouwens ook verantwoordelijk wethouder Paula Jorritsma (PA). ,,Het zou ongewenst zijn als mensen ons niet weten te vinden. We gaan een aanvullende brief versturen.”