‘Foutje’ kan toekomstplan GOL vertragen

De Leest in Waalwijk in de race voor titel 'Meest gastvrije theater van Nederland'

11 september WAALWIJK - Theater De Leest in Waalwijk is opnieuw in de race voor de titel 'Meest gastvrije theater van Nederland', een verkiezing van de ANWB. Vorig jaar was het Waalwijkse theater ook al genomineerd in de categorie kleine gemeenten. De Leest dat tweede werd moest het toen afleggen tegen Theater Het Kruispunt in Barendrecht.