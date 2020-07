Frans en Gerrie zijn 60 jaar samen, maar steeds opnieuw verliefd

Ja, liefde op het eerste gezicht was het absoluut toen de nu 84-jarige Frans en de nu 83 lentes tellende Gerrie elkaar voor het eerst zagen tijdens de carnaval in Drunen. Niet alleen hij was opslag verliefd, ook bij haar sloegen de vonken al snel over. Na een verkering werd op 30 juni 1960 het jawoord gegeven. Ze brachten samen drie kinderen groot.

Manusje-van-alles

Geld voor het huishouden werd door beiden in het laatje gebracht. Frans was een manusje-van-alles en heeft verschillende functies bekleed. Van een baantje in de schoenen tot broodverkoper en schilder: hij deed het allemaal. Gerrie was acht jaar in dienst bij fabrikant Van Riel en heeft 22 jaar in de thuiszorg gewerkt.

Gran Canaria

Toen het eenmaal tijd was om het werkzame leven achter zich te laten, had Frans wat meer tijd om de tuin in te gaan. In de natuur zijn, dat is waar hij van geniet. Gerrie houdt van puzzelen en maakt graag een fietstochtje met haar man. In de winter zijn de twee regelmatig in Gran Canaria te vinden.

Frans Verweij en Gerrie van Spijk uit Drunen © Familiefoto