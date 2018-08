Frans Knippels had zijn hart verpand aan de dieren in het parkje in Drunen

DRUNEN - Frans Knippels, de beheerder van het dierenpark in recreatiepark De Schroef in Drunen, is overleden. Veertig jaar lang was Knippels de beheerder van het dierenpark, waar hij elke dag te vinden was. Zeven dagen in de week, zelfs ook vaak als hij vakantie had.