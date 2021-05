Frans van der Lee (80) draagt stokje over aan Louise van der Heijden, maar blijft raadslid

Van der Lee (80) is nu tien jaar fractievoorzitter. Hij stapte tien jaar geleden uit de toen zeven leden sterke fractie van Heusden één en ging verder als eenmansfractie Van der Lee/ Heusden Transparant. Inmiddels bestaat Heusden Transparant uit vier raadsleden en is daarmee de grootste oppositiepartij. Coalitiepartij Heusden één telt nog drie raadsleden.

‘Nu kunnen we alles goed overdragen’

Van der Lee vindt het nu een goed moment om het stokje over te dragen. ,,We hebben altijd gezegd, we doen dat op tijd, dus niet vlak voor de verkiezingen of zo. Nu kunnen we alles goed overdragen. Met tachtig jaar ben je niet meer de jongste en er kan altijd iets gebeuren natuurlijk.” Hij verwijst daarbij onder meer naar de operaties en behandelingen die hij de laatste jaren moest ondergaan.

Volledig scherm Louise van der Heijden (Heusden Transparant) © privefoto Van der Lee benadrukt dat hij nu raadslid blijft en ook na de verkiezingen van volgend jaar maart graag verder wil. ,,Ik mik op plaats twee van de kandidatenlijst. Stoppen is voor mij geen optie. Daar voel ik mij geestelijk en lichamelijk nog veel te goed voor. Ik doe het raadswerk graag, ik wil er zijn voor de mensen die op mij stemmen.”

Louise van der Heijden (37) volgt Van der Lee op. De Vlijmense kwam in 2006 in de raad, toen nog voor Heusden één. Ze stapte in 2012 over naar Transparant. Ze ziet in het fractievoorzitterschap een nieuwe uitdaging. ,,Er zijn genoeg zaken om samen met de fractie op te pakken. Het vervullen van een leidende rol daarbij lijkt mij leuk.”

Van der Heijden, in het dagelijks leven financieel adviseur, ziet ook voor de Heusdense politiek nog uitdagingen genoeg. ,,Wonen, de betaalbaarheid van huizen; de verduurzaming en de lokale participatie door inwoners daarbij; de gevolgen van corona, de financiën van de gemeente en het feit dat er nog veel te veel vertrouwelijk is.”

Lijsttrekker

Van der Heijden zal zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap bij de komende verkiezingen. Ook een eventuele wethouderspost sluit ze op voorhand niet uit. ,,Maar we doen het bij onze partij met z'n allen. Er zijn ongetwijfeld meer kandidaten voor zo'n post. En het is altijd afwachten of en zo ja welke andere partijen open staan voor samenwerking en of een eventuele portefeuille bij mij zou passen.”