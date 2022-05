Frans van der Lee vanwege ziekte tijdelijk uit de raad Heusden

Je viervoeter onderbren­gen in de zomervakan­tie is een helse klus: ,,Zelfs mensen uit de Randstad bellen ons”

Ga je binnenkort op vakantie? En heb je onlangs een huisdier aangeschaft? Dan wordt het lastig om je viervoeter tijdelijk bij een dierenpension onder te brengen. Veel van de pensions in Nederland zitten al vol en in De Langstraat is dat niet anders. ,,Wij krijgen zelfs belletjes vanuit de randstad”, zegt Stan van den Broek van dierenpension De Kwebmeute uit Waspik.

