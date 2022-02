Fraudeurs ontfutselen pincode en halen pinpas van bejaarde vrouw bij haar huis op in Waalwijk

Dat meldt de politie Waalwijk. De ‘bankmedewerker’ belde met het verhaal dat er frauduleuze handelingen waren verricht met de rekening van de vrouw. Het slachtoffer schrok van het bericht en gaf haar pincode aan de beller.

Meteen kwam een handlanger van de fraudeur in actie, want korte tijd later stond iemand bij de vrouw voor de deur om de bankpas op te halen. Vervolgens werd geprobeerd om te pinnen, maar dat lukte niet. ‘Er was toch iets niet goed gegaan in het draaiboek. Natuurlijk doen we onderzoek naar deze personen', aldus de politie.

Eerdere zaken

Criminelen gebruiken dit soort ‘trucs’ vaker bij bejaarden. Begin februari werd een 91-jarige vrouw uit Vught benaderd. Zij vertrouwde de boel niet en belde de politie. Dankzij haar reactie werden twee mensen opgepakt. In januari was het raak bij een 89-jarige vrouw in Lunteren. Drie oplichters uit Eindhoven (18, 20 en 21) werden daarvoor gearresteerd.

Ook Marc, die achterin de zeventig is, was al eens slachtoffer van deze praktijken. ,,De vrouw aan de telefoon vertelde dat ze van de fraude-afdeling van de ING Bank was. Er was 2200 euro overgemaakt naar een rekening in het buitenland. Of dat wel klopte?’’, herinnert hij zich het fatale gesprek.

Bankhelpdeskfraude

De politie Waalwijk benadrukt dat legitieme bankmedewerkers nooit om inlog- of pincodes zullen vragen. Bovendien haalt echt bankpersoneel nooit pinpassen op. Als iemand ooit een dergelijk telefoontje ontvangt, kan diegene altijd de bank of 112 bellen.

Deze andere tips geeft de politie:

• Hang op wanneer een Engelstalige helpdeskmedewerker belt

• Waarschuw ouderen over deze vorm van fraude

• Houd creditcard en bankpas altijd goed gescheiden van de bijbehorende gegevens



