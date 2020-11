Frietkot: aanwinst of overlast? Waalwijkse politiek mengt zich ook in discussie

WAALWIJK - Een frietkot in de Dr. Schaepmanlaan, is dat een verstandige zet? De éne omwonende vreest voor overlast, de andere heet de ondernemer juist van harte welkom. Inmiddels mengt zich ook de Waalwijkse politiek in de discussie.

Zijn komst naar de Dr. Schaepmanlaan maakt de tongen los. Maar de eigenaar van cafetaria ‘t Smikkeltje zelf is blij dat hij door kan draaien. Nu het winkelcentrum aan het Laageinde flink op de schop gaat, is die zijn oude vertrouwde plek tijdelijk kwijt.

Inmiddels verkoopt hij friet en snacks in de Dr. Schaepmanlaan, waar een speciale frietkot is neergezet. Hij kan zo weer een jaar vooruit, in afwachting van zijn terugkeer naar een compleet vernieuwd winkelcentrum.

Quote Het kan toch prima hier. Al dat geklaag. Die ondernemer is hier gewoon van harte welkom Buurtbewoner

Zijn komst is niet geruisloos gegaan. Niet iedereen in de straat staat te juichen. Omwonende Martin Faro kondigde al mogelijke juridische stappen aan. Hij is niet blij met een frietkot ‘pal voor zijn woning’, en vreest voor parkeeroverlast en onveilige situaties voor overstekende kinderen.

Maar veel andere buurtbewoners laten een heel ander geluid horen. ,,Het kan toch prima hier”, stelt één van hen. ,,Al dat geklaag. Die ondernemer is hier gewoon van harte welkom. Het is niet voor eeuwig.”

Plannen omgegooid

Nu spitst de discussie zich niet alleen toe op de plek, maar ook op de gevolgde procedure. In eerste instantie was er een andere locatie ingetekend voor de frietkot en de marktkramen, die tot voor kort bij het winkelcentrum aan het Laageinde te vinden waren. Ze zouden eigenlijk aan de Doctor Kuyperlaan komen, op een steenworp afstand van de huidige plek.

Maar de plannen zijn omgegooid. Brabant Water wilde daar geen wateraansluiting maken. Dat had alles te maken met een bodemverontreiniging, die er in het verleden was ontdekt.

Quote Hoe kan het dat belangheb­ben­de bewoners worden verrast en nauwelijks de tijd hebben om te reageren? Lijst IJpelaar en ChristenUnie

De gemeente erkent dat op het laatst de communicatie met de buurtbewoners wat beter had gekund. Het ging volgens haar opeens allemaal erg snel. Lijst IJpelaar en ChristenUnie leggen zich niet zomaar bij die uitleg neer. De partijen willen nu opheldering van het college. Volgens hen loopt dit traject al zo’n vijf jaar, en zouden alle ins en outs goed bekeken moeten zijn. ,,Hoe kan het dat belanghebbende bewoners worden verrast en nauwelijks de tijd hebben om te reageren”, vragen ze zich af.

Dat er geen bewonersbrief is verstuurd, vinden de partijen een gemiste kans. ,,Daarin had u uw excuses kunnen aanbieden, en de achtergrond van de keuzes kunnen uitleggen.”

Quote Ik kan daar natuurlijk ook niets aan doen. Wat ik wil, is een goede band met de buurt Exploitant cafetaria 't Smikkeltje

Het is volgens hen niet de eerste keer dat ‘bewoners in de gordijnen worden gejaagd’ bij plannen, die te maken hebben met de facelift van het winkelcentrum. Zo is ook de Lidl nu tijdelijk verhuisd, en wel naar de Torenstraat. Ook daar kwam verzet van omwonenden, die vrezen voor verkeersoverlast.

De snackbarhouder zelf vindt het vervelend dat er zo’n discussie is ontstaan. ,,Ik kan daar natuurlijk ook niets aan doen. Wat ik wil, is een goede band met de buurt.’' Hij heeft ook het idee dat slechts een enkeling in de buurt er moeite mee heeft. De ondernemer is zelf in ieder geval tevreden over de plek, die niet zo heel ver van zijn ‘oude’ snackbar ligt. ,,Het ligt op een mooi centraal punt. De mensen weten me ook al aardig te vinden.”

Nog even wennen

Voor de marktkraamhouders is de tijdelijke plek nog wel even wennen. ,,Het is hier schipperen met de ruimte”, stelt de exploitant van vishandel Jacob Struik. ,,Vooral als er meerdere kramen staan, zoals vrijdagochtend is het eigenlijk niet te doen. Zeker nu mensen met corona afstand moeten houden, heb je een probleem. Ik heb dit doorgegeven aan de gemeente. Je hebt meer plek nodig.”

Het college buigt zich nog over de vragen van ChristenUnie en Lijst IJpelaar.

