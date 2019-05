Frietwagen gaat in vlammen op in Drunen, vermoedelijk sprake van brandstichting

POLL Wat moet er gebeuren met het carillon van Lips?

8 mei DRUNEN - Het is over en uit voor de oude Lips-fabriek in Drunen. De voormalige gieterij wordt gesloopt, maar het karakteristieke carillon met klokken van Koninklijke Eijsbouts, blijft behouden. De gemeente Heusden wil samen met Wärtsilä, de opvolger van Lips en eigenaar van het carillon bekijken waar het klokkenspel een plek kan krijgen. Ook de inwoners van Heusden mogen hun zegje doen.