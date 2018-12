Frontale botsing op boom in Sprang-Capelle schrikt omwonenden wakker

update Auto in brand na botsing op A27 bij Hank, reparatie van het wegdek om 19.00 voltooid

28 december HANK - Op de A27 is een Audi in brand gevlogen, nadat die in botsing was gekomen met een andere auto. De linkerrijstrook was lange tijd dicht, wat zorgde voor file. Rond 19.00 was de weg weer vrij.