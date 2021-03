Funshoppen maakt plaats voor functioneel winkelen bij De Magneet

VIDEO Ronald (71) bekeek al tweehon­derd­dui­zend Bies­bosch-film­pjes: ‘Ik blijf hopen op de otter’

19 maart BIESBOSCH - Wat snuffelt, springt en stapt er rond in de Biesbosch? En is de otter er al? Met wildcamera’s brengt Ronald van Jeveren de zoogdieren en vogels in het gebied in beeld.