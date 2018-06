Galerie Dijkstra gaat kleiner wonen

Meer dan 100 oude auto's te bezichti­gen tijdens de Oldtimer­dag in Oudheusden

3 juni HEUSDEN - Op zondag 3 juni vond voor de 6e keer de Oldtimerdag plaats in Oudheusden. De organisatie van dit evenement was in handen van Peter van den Bosch. Met dans en muziek uit de fifties, sixties en seventies en een ouderwetse draaimolen voor de kleintjes was er voor ieder wat wils.