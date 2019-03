Galerie Kunstkip in Waalwijk: toegankelijk voor zowel bezoeker als kunstenaar

Opschonen moet in Nieuwkuijk een gewoonte worden

23 maart NIEUWKUIJK - Zaterdag doken ze weer op: gele hesjes. In het patronaat in Nieuwkuijk staken mannen, vrouwen en een paar kinderen zich in zo'n veiligheidshesje. Spandoeken ontbraken, leuzen kwamen er niet over de lippen. Deze grote groep had een ander maatschappelijk doel: hun dorp ontdoen van zwerfafval, dit in het kader van de Landelijke Opschoondag.