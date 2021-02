Garen op de klos: Heusden wijst twee plaatsen aan voor zonnevelden

ELSHOUT/HEUSDEN - Tot nu toe werd er alleen gepraat over zonnevelden in Heusden, nu komt er ook wat garen op de klos. Heusden heeft twee plaatsen aangewezen waar in principe zonnevelden kunnen komen: langs de Mariëndonkstraat in Elshout (twee velden vlakbij elkaar) en aan de Polderweg 1 Oudheusden.

Voor alle duidelijkheid: er moet nog wel wat gebeuren voor de velden er ook daadwerkelijk liggen. Maar Heusden vindt wel dat deze twee van de in totaal elf ingediende plannen prima voldoen aan de eisen die de gemeente stelt. In Elshout gaat het om zo’n zes hectare, in Oudheusden om twintig.

Dicht tegen de dorpen

Waarom Heusden verder wil met deze twee? Drie argumenten hebben de doorslag gegeven. In de eerste plaats liggen de locaties dicht tegen de dorpen zelf aan en dus niet ergens midden in het open buitengebied. ,,Ze worden van verschillende kanten aan het zicht onttrokken”, licht wethouder Mart van der Poel toe.

Tweede voordeel: er gaat geen goede landbouwgrond verloren. De grond aan de Polderweg in Oudheusden (pal langs provinciale weg N267, aan de Waalwijkse kant) is volgens Van der Poel ‘matig tot slecht’. ,,Daar is iedereen het wel over eens. De grond is heel nat en ligt tegen natuurgebied Hooibroeken aan.”

Quote In Elshout komen de panelen min of meer rechtop te staan, in plaats van schuin. Je kunt er met de tractor gewoon tussendoor. Mart van der Poel, wethouder gemeente Heusden

Aan de Mariëndonkstraat in Elshout wordt volgens Van der Poel een innovatieve methode toegepast, waardoor de agrarische bedrijfsvoering er vrijwel helemaal gewoon door kan gaan. ,,De panelen komen daar min of meer rechtop te staan, in plaats van schuin. Je kunt er met de tractor gewoon tussendoor.”

Het derde waar Heusden heel veel waarde aan hecht: lokale initiatieven, of in elk geval initiatieven waarbij een flink deel van de opbrengst binnen de Heusdense gemeenschap blijft. ,,In Oudheusden is naast een agrariër energiecoöperatie Energiek Heusden mede-initiatiefnemer. In Elshout werken twee initiatiefnemers samen met een agrariër en Energiek Heusden.”

Elf plannen, goed voor 207 hectare

Als de politiek instemt met de plannen, kunnen de initiatiefnemers die verder uitwerken en een uitgebreide omgevingsvergunning aanvragen. Daarbij moet ook de bestemming van de grond gewijzigd worden.

In totaal zijn voor de deadline van 1 november elf plannen ingediend, in totaal goed voor 207 hectare aan zonnevelden. Eerder is met vijftien initiatiefnemers (260 hectare) gesproken, maar uiteindelijk dienden elf een plan in.

Volledig scherm Zonnevelden zijn er in allerlei soorten en maten. Soms is agrarisch medegebruik van de grond gewoon nog mogelijk. © Jean Pierre Reijnen

Heusden kiest nu voor twee plannen om niet te hard van stapel te lopen, omdat er flinke aarzeling is om bijvoorbeeld het buitengebied ‘vol te gooien’ met zonnevelden. Met nadruk wordt daarom ook gekeken naar zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven, maar dat zal nooit genoeg zijn om de energiedoelstellingen te halen.

Quote Andere plannen staan even in de ijskast. Maar het staat iedereen vrij om een vergunning aan te vragen. Als wij een aanvraag afwijzen, moeten we daar argumenten voor geven Mart van der Poel, Wethouder gemeente Heusden

Dat burgemeester en wethouders nu voor twee plannen kiezen, wil overigens allerminst zeggen dat die andere negen definitief van de baan zijn. ,,Ze staan even in de ijskast. Maar het staat iedereen vrij om een vergunning aan te vragen. Als wij een aanvraag afwijzen, moeten we daar uiteraard argumenten voor geven”, stelt wethouder Van der Poel.

Hij denkt dat, als alles volgens plan verloopt, over een jaar alle procedures voor de plannen in Elshout en Oudheusden afgerond kunnen zijn. Waarbij het afwachten is hoe het zal lopen met de aanvraag voor SDE-subsidie; de vraag is ook of Enexis voldoende ruimte op het netwerk heeft om de opgewekte elektriciteit af te nemen.

Bakkersdam en Hedikhuizen

Heusden had eerder al twee plaatsen op het oog voor kleinschalige zonnevelden. Beide projecten zijn echter nog niet van de grond gekomen. Zonnevelden op de voormalige vuilstortplaats aan de Bakkersdam in Heusden stuiten op bezwaren van het waterschap, omdat het op een waterkering geen objecten toestaat. Hedikhuizen Duurzaam er nog niet in geslaagd een geschikte plaats te vinden voor een zonneveld.

Heusden wil in 2050 energieneutraal zijn. De gemeente wil dat bereiken door onder meer grootschalige zonne-energie en/of windenergie. ,,Om dat doel te halen, moeten we flink aan de bak”, aldus Van der Poel. Er zijn ook initiatieven om daken van huizen en van bedrijven vol te leggen met zonnepanelen.

ZLTO staat niet te juichen. ,,Maar als er niet aan te ontkomen valt, is dit niet de slechtste keuze.” DRUNEN - ZLTO De Langstraat staat niet te juichen bij plannen om landbouwgrond op te offeren aan zonnevelden, liet voorzitter Mari van Drunen eerder al eens weten. ,,Maar dit is niet de slechtste keuze.” Het liefst ziet ZLTO dat eerst alle daken van (agrarische) bedrijven vol worden gelegd. Hij stelt blij te zijn met de stappen die Heusden daarin nu zet, via een speciale werkgroep. Niet voldoende ,,In die werkgroepen zitten verschillende ondernemers en ook de gemeente toont haar goed wil. De bedoeling is zoveel mogelijk daken van zonnepanelen te voorzien, zowel van bedrijven op de industrieterreinen als van agrarische bedrijven”, aldus Van Drunen. Maar Van Drunen beseft dat zelfs al worden alle daken vol gelegd met zonnepanelen, dat waarschijnlijk niet voldoende zal zijn op de doelstellingen te halen. Verdienmodel ,,Als het niet anders is, dan is het niet anders. Dan is de keuze die nu is gemaakt niet de slechtste. Aan de Polderweg is het inderdaad niet de beste grond. En met de verticale panelen aan de Mariëndonkstraat blijft veel van de grond behouden. Bovendien zien de agrariërs er een verdienmodel in. Dat willen we uiteraard niet tegenhouden. Al willen we dus niet overál zonnepanelen.” Volledig scherm Mari van Drunen. © Jeroen de Jong / Beeld Werkt