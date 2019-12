Gaslek door graafwerkzaamheden in Sprang-Capelle

Waalwijkse Aarts Plastics gaat in zee met investeer­der

11:04 WAALWIJK - Aarts Plastics in Waalwijk, gespecialiseerd in het spuitgieten van vooral kunststofverpakkingen voor cosmetica, gaat in zee met de investeerder Berk Partners. De investeerder wordt met een flinke kapitaalinjectie aandeelhouder van het Waalwijkse bedrijf. Aarts Plastics kan met dat geld verder groeien en uitbreiden. Er werken nu 65 mensen.