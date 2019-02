Gaslek na graafwerkzaamheden in Drunen

Wethouder Altena blij met komst Vuelta: ‘Een geweldige verrassing’

8:37 Wethouder Peter van der Ven van sportzaken in de gemeente Altena is ‘uitermate blij’ dat de Vuelta in 2020 zijn gemeente aandoet. ,,Een geweldig grote en leuke verrassing. Volgens mij is er immers geen lobby voor gevoerd’’, zegt Van der Ven, die samen met collega-wethouder Matthijs van Oosten zelf bij de etappe-presentatie in Breda aanwezig was. ,,Wij gaan op de kaart!’’