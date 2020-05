Gasservice vreest gevolgen van plan ‘Kelders’

Kat bijna vijf weken in ‘lockdown’ in Drunense schoolkast

6 mei DRUNEN - Een kat in een vreemd pakhuis, dat leidt vaak tot rare taferelen. Maar wat als een kat (hoogstwaarschijnlijk) bijna vijf weken in een schoolkast opgesloten zit, en moet te zien overleven terwijl al die tijd niemand weet heeft van de spontaan ontstane ‘quarantaine’? Een script voor een nieuwe kattenfilm, eentje met een fraaie ontknoping. Made in Drunen.