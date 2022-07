‘Gasslurper’ wordt gasloos. Die Heygrave op de schop

VLIJMEN - In en rond zwembad Die Heygrave wordt al enige tijd flink gewerkt. Het overdekte zwembad in Vlijmen gaat flink op te schop en dat moet een gemoderniseerd en geheel gasloos bad opleveren. Maar voor het zover is, zijn we zeker een maand of negen verder.