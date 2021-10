Gastheer zélf op de planken als herr Von Trapp: ‘Die adrenaline, ‘s nachts zing ik nog do-re-mi-fa-sol’

Hij is er soms zeven dagen in de week, Geert van den Enden van Theater De Leest in Waalwijk. Overdag als bedrijfsleider en twee, drie avonden in de week als gastheer. Begin november zal iemand anders de bezoekers moeten ontvangen. Dat weekeinde staat Van den Enden zélf op de planken: als kapitein Von Trapp in The Sound of Music. Heel bijzonder vindt de Tilburger het, maar zenuwachtig, nee dat is hij niet. Hij vindt het alleen maar ‘fantastisch’.