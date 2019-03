Gastvrouw moet chaos op parkeerplaats De Els voorkomen: druk of niet, Lieke blijft vrolijk en kalm:

VIDEOGastvrouw Lieke van Kempen moet een einde maken aan de chaos op parkeerterrein De Els in Waalwijk. Gaat de slagboom even niet open? ,,Rustig mensen, het komt goed."

Volledig scherm Lieke van Kempen leidt het verkeer op het parkeerterrein bij De Els in goede banen. © Beeld Werkt

Tien minuten is ze bezig met haar nieuwe job. Maar Lieke van Kempen (20) uit Tilburg staat er of ze het al weken doet. ,,Als u een klein stukje doorrijdt mevrouw, gaat de slagboom vanzelf open. Fijne dag!"

Chaos is het af en toe op de parkeerplaats van winkelcentrum De Els in Waalwijk. Vooral op woensdag, marktdag. Maar als het goed is vanaf nu niet meer. Van Kempen is door het centrummanagement aangenomen om elke woensdagmiddag het verkeer te regelen. In ieder geval tot de zomer, wanneer de weekmarkt van De Els naar het Raadhuisplein verhuist. ,,Door de markt hebben we op woensdag maar één in- en uitgang", zegt Marlène Drouen van het centrummanagement. ,,En als er dan even iets tegenzit, stroopt het verkeer meteen op."

Soms is er een storing in het systeem, maar vaak ook wordt de opstopping veroorzaakt door de parkeerder zelf. ,,Bij De Els mag je een uur gratis parkeren. Veel mensen kienen dat precies uit. Dan staan ze met 58 minuten bij de auto, maar zijn ze net een minuut te laat bij de slagboom. De slagboom gaat dan niet open, want het systeem denkt: die moet nog een dubbeltje betalen."

Quote Bij De Els mag je een uur gratis parkeren. Veel mensen kienen dat precies uit. Dan staan ze met 58 minuten bij de auto, maar zijn ze net een minuut te laat bij de slagboom. Marlène Drouen, Centrummanagement Waalwijk

De markt staat al langer op het parkeerterrein bij het winkelcentrum. Toch zijn de opstoppingen de laatste tijd erger geworden. ,,De Action heeft zich in De Els gevestigd en dat merken we. Het is echt een stuk drukker geworden." Deze woensdag lijkt het mee te vallen, alhoewel, de verschillen zijn groot. Om twee uur is er niks aan de hand. Amper een kwartier later lijkt het of iedereen tegelijkertijd het parkeerterrein wil verlaten.

De afgelopen weken liep het soms behoorlijk uit de hand, zegt Drouen. ,,Lange rijen voor de slagboom, toeterende automobilisten." Ondernemers klaagden steen en been. ,,We kregen allemaal foto's in de mail met 'los dit op'. Vandaar dat we nu een gastvrouw inzetten."

Boze automobilisten

Lieke van Kempen ziet de baan wel zitten. ,,Ik ga ervoor zorgen dat alles soepel verloopt en dat er geen conflicten ontstaan." Boze automobilisten, ze denkt dat dat wel mee zal vallen. ,,Als het even niet goed gaat, leg ik rustig uit hoe het werkt."