Geduld van Memories & Dreams wordt weer op de proef gesteld

Vrijdag 30 april werd aan Hospice Francinus de Wind, dat door Harmonie Drunen is verkozen als goed doel voor het muziekevenement Memories & Dreams 2021, het eerste sponsorpakket overhandigd. Die aftrap zou zondag in de binnentuin van De Voorste Venne een vervolg moeten krijgen: na maanden alleen maar thuis oefenen, zouden de muzikanten daar 'in het echt' repeteren.

Afgelast

Maar de weersverwachting sprak in het nadeel van het hout en de strijkers. Het werd afgelast. ,,Achteraf gezien had het wel gekund", zegt Mirjam Berger, die de pr verzorgt voor Memories & Dreams, een initiatief van het Symfonisch Blaasorkest Drunen. ,,Daar balen we toch wel van."

Dat gevoel hebben de muzikanten al veel langer. Immers, musiceren doe je samen. Je bent onderdeel van een groter geheel. Dat is volledig naar de achtergrond verdwenen. Tegelijkertijd: er is in die tussentijd, van half december tot eind april, wel degelijk hard gewerkt. ,,Alles online natuurlijk, meestal in kleine groepen. Koper, hout, slagwerk: allemaal apart", zegt dirigent Geert Mooren. ,,Zelf nam ik video's op, gaf ze opdrachten mee. Uiteindelijk moesten de musici voorspelen, individueel. Dat kon niet anders. Maar het heeft me ook iets opgeleverd: je leert iemand op muzikaal gebied nog beter kennen."

Quote Nu maar hopen dat begin november alle restric­ties zijn opgeheven, dat sporthal De Slagen vol zit Geert Mooren, Memories & Dreams

In het muziekevenement met het thema ‘Beleef’ is er ook een belangrijke rol voor de solisten. Die zijn al gekozen, zegt Berger. ,,Vorig jaar hebben we de eerste ronde van audities online gedaan. Daarbij moesten de kandidaten een filmpje insturen. De jury heeft de geselecteerden wel live gehoord, vlak voordat de boel weer op slot ging."

Al met al zijn zeven muziekstukken voor dit spektakel goed doorgenomen. Alleen: het zijn nog puzzelstukken. Mooren is ervan overtuigd dat als alle leden elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, die stukjes keurig netjes in elkaar passen. ,,Neemt niet weg dat er nog 25 op de lessenaar liggen. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar als we niet voor online hadden gekozen, hadden we Memories & Dreams op onze buik kunnen schrijven. Het gaat goedkomen. Nu maar hopen dat begin november alle restricties zijn opgeheven, dat sporthal De Slagen vol zit."

Quote Muziek maak je samen, het staat voor verbinte­nis. Dat voel je al zo lang niet meer. Hoe langer dat het duurt, des te groter de kans op afhaken Geert Mooren, Memories & Dreams

Online musiceren, het was taai. Mooren: ,,Zeker voor de jonge muzikanten. Die volgden overdag al les via de computer, kwam dit er nog bij. Om de motivatie wat op te krikken hebben we onder meer een quiz gedaan." Dan nog: binnen de muziekwereld is deze noodgreep een bron van zorg. ,,Muziek maak je samen, het staat voor verbintenis. Dat voel je al zo lang niet meer. Hoe langer dat het duurt, des te groter de kans op afhaken."

Zondag konden musici niet bij elkaar komen, hopelijk klinkt er op 30 mei wel muziek in de binnentuin van De Voorste Venne. Berger: ,,We snakken er allemaal naar. We hebben elkaar al zo lang niet meer gezien."

Op 5 juni start op memoriesanddreams.nl de kaartverkoop voor de publieksavonden op 5 en 6 november.

Volledig scherm Memories & Dreams in sporthal De Slagen in 2018. © Beeld Werkt