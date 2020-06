Gedumpte bus met 2000 liter drugsafval staat al weken in centrum van Werkendam: ‘Levensgevaarlijke situatie’

updateWERKENDAM - In het centrum van Werkendam op het Plein is maandagochtend een vrachtwagentje aangetroffen waarin meer dan 2000 liter drugsafval zat. Volgens de politie een levensgevaarlijke situatie, omdat hij al wekenlang stond te broeien in de brandende zon. ,,Dit had een chemische reactie kunnen veroorzaken, wat een enorme explosie kan veroorzaken.”

Het busje werd ontdekt nadat mensen een stanklucht in de buurt hadden geroken. Op het moment dat de politie aankwam, werd duidelijk dat de chemische lucht in een grote straal om de bus waarneembaar was.

,,Bij dit soort situaties hopen wij dat mensen ons altijd tippen. Zeker als er zo'n lucht als deze uit de bus komt”, zegt Eric Passchier, politiewoordvoerder van Zeeland-West-Brabant.

Maar dat was in dit geval niet gebeurd. Het vrachtwagentje stond vermoedelijk al weken op het plein in Werkendam. ,,Het is vreemd dat buurtbewoners de bus niet eerder hebben opgemerkt of aan de bellen hebben getrokken. Hij staat midden in een woonwijk, dat geeft een levensgevaarlijke situatie. Stel dat de inhoud was gaan lekken!”

Broeide in brandende zon

‘Jammer dat er niet eerder getipt werd’, zegt Passchier, want het zomaar anders kunnen aflopen. Er zit vermoedelijk meer dan 2000 liter chemische drugsafval in de vaten in de bus. Met een brandende zon op het dak van de bus kunnen stoffen gaan broeien en vaten barsten. ,,Als de stoffen mengen is er kans op een explosie. Met 2000 liter zou dat een enorme chemische brand kunnen veroorzaken. Levensgevaarlijk, zo in het centrum van Werkendam.”

Quote Het had vreselijk kunnen aflopen. Politiewoordvoerder Breda

De brandweer, politie en een gespecialiseerd bedrijf kwamen ter plaatse en deden onderzoek naar de inhoud. De vaten waren ‘gelukkig niet gebarsten’. De parkeerplaats waar het voertuig is gevonden, is afgezet met linten. Het voertuig had valse kentekenplaten.

Flats ontruimd in Eindhoven

Volledig scherm Vrachtwagen met drugsafval in brand. © Bert Jansen De situatie in Werkendam kon volgens de politiewoordvoerder eindigen zoals in Eindhoven, twee jaar geleden. Toen vloog een lekkende vrachtwagen vol drugsafval in brand. Er kwamen gevaarlijke zoutzuurdampen vrij, waarvoor twaalf appartementen werden ontruimd.