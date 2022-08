Gedwongen vertrek directeur Schoenenkwartier wordt niet gepruimd; petitie loopt als een trein

column Op-de-kopvlagger zal fijnstofme­ten in Heusden met hoongelach begroeten

In al het tot dusver gelukkig slechts verbale geweld in onze eigen boerenoorlog is er verbazend weinig aandacht voor fijnstof. Stikstofoxiden (uit verkeer en industrie) en ammoniak (vooral uit stallen) nekken niet alleen natuur. Ze vormen ook fijnstof; kleine deeltjes in de lucht die onze gezondheid schaden. Volgens de Gezondheidsraad sterven jaarlijks 12.000 Nederlanders vroegtijdig door fijnstof en lijden tienduizenden mensen er door aan kwalen als COPD en astma.

