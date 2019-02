‘Geef de buurtschappen Altena ook een ‘kombord’

,,We hebben daar nog niet meteen een concreet beeld bij”, zegt Zaal. ,,We zeggen alleen tegen het college of willen kijken hoe ze daar vorm aan kunnen geven. Bijvoorbeeld in overleg met de cultuurhistorische verenigingen en/of de inwoners. We zijn net bezig geweest met de nieuw komborden ... hoe mooi is het als je meteen ook een gebaar, een statement kunt maken naar buurtschappen als de Vijcie, de Kille? Als wij vroeger gingen collecteren en je moest Zandwijk doen, dan wist je meteen waar je moest wezen. Met borden behouden onze buurtschappen een stukje identiteit.”