Geen afvalpas? Dan geen afval brengen in Drunen. Zo wil Heusden buren en bedrijven buiten de deur houden

DRUNEN - Zonder afvalpasje de milieustraat in Drunen op? Over ruim een half jaar is dat verleden tijd. Heusden wil op die manier voorkomen dat inwoners van andere gemeenten hun afval in Drunen gaan brengen. Invoering van het nieuwe systeem kost zo’n 40.000 euro.

Je kunt natuurlijk zeggen, wat maakt het uit als bijvoorbeeld Waalwijkers of Bosschenaren hun afval in Drunen gaan brengen? Als ze ervoor betalen en zorgen dat afval wordt gescheiden, wat is daar dan mis mee?

Op zich zou dat kunnen. Maar er zijn in elk geval twee redenen waarom Heusden dat niet wil. Zo kost de milieustraat meer dan ie oplevert. Het verschil wordt verrekend in het vaste deel van de afvalstoffenheffing dat alle Heusdenaren betalen. Laat je iedereen maar afval brengen, dan betalen Heusdenaren dus mee aan het afval van bedrijven of van inwoners of van bedrijven van andere gemeenten.

Waalwijk duurder

Een andere reden zijn de tarieven die mensen voor sommige soorten afval moeten betalen. In Heusden is dat meestal 16 cent per kilo, in Waalwijk 22 cent. Dat kan het voor Waalwijkers aantrekkelijk maken naar Drunen te rijden. ,,Qua afstand is dat voor sommigen misschien nog wel dichterbij ook”, stelt de Heusdense wethouder Mart van der Poel.

Overigens wordt wel nagedacht over meer samenwerking tussen gemeenten bij het inleveren van afval, maar tot nu toe heeft dat volgens Van der Poel niet veel opgeleverd.

Legitimatie

Het is niet zo dat er nu helemaal geen controle is op wie z’n afval komt brengen in Drunen: particulieren moeten zich kunnen legitimeren. Op zo’n bewijs staat echter geen adres, dus is dat min of meer een wassen neus. In de praktijk wordt ook zelden om een legitimatie gevraagd. Gevolg is dat particulieren van elders maar ook bedrijven dus vrij gemakkelijk naar binnen kunnen, als een soort afvaltoeristen. Hoe vaak dat in de praktijk precies gebeurt weet Heusden niet. Dat was vier jaar geleden, toen ook al over toegangscontrole werd gesproken evenmin het geval.

Met de afvalpas wordt dat anders, daar staan wel adresgegevens op. Waterdicht is ook dat systeem overigens niet, omdat iemand van buiten de gemeente nog steeds het pasje van een Heusdenaar kan lenen; niemand hoeft naast z’n afvalpas ook een geldig identiteitsbewijs te tonen.

Slagbomen

Ook aan de ingang van de milieustraat gaat wat veranderen. Er komen drie slagbomen, bij drie toegangsstroken. Gekozen is voor drie slagbomen omdat een slagboom vertragend werkt en de gemeente files op de Duinweg wil voorkomen. Bezoekers kunnen bij aankomst al enigszins voorsorteren op basis van het soort afval dat ze komen brengen.

Tot nu toe hoeven mensen die alleen groenafval brengen of gratis afvalstromen niet langs een controlepunt. Dat gaat dus veranderen. Aan het systeem van wegen verandert in principe niets. Volgens Heusden worden gegevens van bezoekers nooit permanent opgeslagen. De kans bestaat dat ook de manier van betalen wijzigt. Mogelijk kan dat in de toekomst alleen nog met pin.

Geen pas, geen toegang

De ombouw is na de zomer klaar. En wat als inwoners hun afvalpas vergeten? ,,Dan krijgen ze geen toegang, al zullen we daar in het begin wel soepel mee omgaan”, stelt Van der Poel. ,,En we zoeken een manier van controle om te voorkomen dat iemand om moet draaien terwijl en vijftien auto's achter staan.”