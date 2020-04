Geen enkel pardon meer, gelijk een boete; gemeenten hebben genoeg van hardleerse inwoners

video Meisje (6) aangeval­len door twee rottwei­lers in Kaatsheu­vel, zwaarge­wond naar ziekenhuis gebracht

21:32 KAATSHEUVEL - Een 6-jarig meisje is donderdagavond aan de Zuidhollandsedijk in Kaatsheuvel gebeten door twee rottweilers. Het kind is zwaargewond per traumahelikopter overgebracht naar het ziekenhuis.