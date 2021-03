Geen feestje in de natuur, maar wel een boom op de speelplaats

WAALWIJK - Nationale Boomfeestdag had gisteren in de gemeente Waalwijk een andere karakter dan normaal. Geen bezoek aan de eendenkooi, er werd een boom geplant op het schoolplein.

Aan de haagbeukjes is niet te zien dat de lente is aangebroken: de bladeren zijn dor, bruin. En die kleur zouden ze waarschijnlijk behouden als de gemeente Waalwijk geen drastische maatregelen had getroffen bij het graven van twee gaten op de gemeenschappelijke speelplaats van de basisscholen Pater van der Geld en Van der Heijden in Waalwijk. “Er lag een en al puin”, zegt Martin Zeebregts, die vanuit de gemeente samen met Moniek van Dongen de drijvende kracht is achter de Nationale Boomfeestdag. ,,Dus hebben we er maandag een kraantje bijgehaald om de grond een meter diep los te maken.”

Quote Bij twintig basisscho­len planten we een boom planten. Bij acht ervan moest er materieel aan te pas komen Martin Zeebregts, Gemeente Waalwijk

Dat was nogal een klus, zegt Zeebregts. “Niet zozeer dat graven, maar we gaan bij twintig basisscholen een boom planten. Bij acht ervan moest er materieel aan te pas komen. Je kunt daar niet te vroeg mee beginnen. Het zijn speelplaatsen, zo’n gat is een beetje link.” Bomen planten op een speelplein, het is uit nood geboren. “Normaal vieren we met de groepen zeven boomfeestdag bij de eendenkooi in Waspik. Met veel vrijwilligers, vooral ouderen. En dat kon nu dus niet.”

De boompjes staan in het gat. Even later, onder het toeziend oog van de wethouders Dilek Odabasi – Seker en John van den Hoven, mogen leerlingen van de Pater van der Geld met schoppen en schepjes ‘hun’ kluit bedekken. Daarmee is boomplantdag nog niet voorbij. “We hebben gisteren vogelhuisjes gekregen”, zegt leerkracht Naomi Schellekens. “Die gaan we in elkaar zetten. En we eten extra fruit. En natuurlijk zullen we onze boom goed in de gaten houden.”

Aandacht

Het belang van bomen is door de gemeente Waalwijk verpakt in een nieuw bomenbeleid, zegt Odabasi. De crux: er komt meer structurele aandacht voor. “Als een kapvergunning wordt aangevraagd, wordt de boom op waarde geschat. Mag die wel worden gekapt? Zo ja, dan is er een herplantplicht naar gelang de waarde van die boom.”

Volgens de wethouder wil Waalwijk de komende jaren het bomenarsenaal in de gemeente met tien procent verhogen. “Woningbouwplannen worden getoetst aan een groennorm, te vergelijken met de parkeernorm. Bij het herinrichten van straten proberen we op dezelfde plek bomen terug te plaatsen.” Bomen moeten ook wat teweeg brengen, vindt Odabasi. “Beleven dus. Daarom kiezen we voor meer soorten waarvan je de vruchten kunt eten.”

Waalwijk gaat bewoners binnenkort met een webinar stimuleren om tegels in te wisselen voor groen, daarbij geholpen door het kennisinstituut Stichting Steenbreek. Wat wellicht nóg meer helpt: subsidiëren. Ook daarover wordt nagedacht.