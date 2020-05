Geen feestjes, geen inkomsten: kinderboerderij 't Erf kan huur niet meer betalen

WAALWIJK - Geld om de beesten eten te geven is er nog wel, maar geld om de huur te betalen niet. Kinderboerderij 't Erf in Waalwijk doet een dringende oproep aan de gemeente: ,,Scheld ons de huur kwijt.”

Sinds de uitbraak van het corona-virus is de kinderboerderij een deel van haar inkomsten kwijt. ,,Normaal hebben we gemiddeld twee keer per week een kinderfeestje", zegt Melanie van Ooyen, voorzitter van 't Erf. ,,We geven rondleidingen, organiseren verschillende activiteiten. Maar deze weken zijn er geen feestjes en wordt er geen kopje koffie of ijsje verkocht. Het gaat om dubbeltjes en kwartjes, maar iedere honderd euro is voor ons veel.”

Quote De huur is opgeschort, maar daar heb ik niks aan. Volgend kwartaal heb ik het geld ook niet. Melanie van Ooyen, kinderboerderij 't Erf

't Erf betaalt 4.000 euro huur per jaar aan de gemeente. Voor dit kwartaal heeft Waalwijk de huur opgeschort. ,,Maar daar hebben we niks aan. Dan moeten we volgend kwartaal de huur dubbel betalen. Maar het geld heb ik dan ook niet.”

Meer verenigingen in de knel

Van Ooyen vraagt niet alleen hulp voor de kinderboerderij, zegt ze. ,,Het gaat om meer stichtingen en verenigingen. Heel veel verenigingen komen in de knel nu er geen inkomsten meer zijn.”