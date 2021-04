Geen geheimen in nieuw kerkgebouw Waardhuizen: ‘Ik ben er best een beetje trots op’

,,Ik ben er best een beetje trots op”, zegt gemeentelid Jan Pruijssen als hij een kijkje in de kerk komt nemen. Daar wordt volop gewerkt door vrijwilligers, geschuurd, geverfd en schoongemaakt. Direct vallen het licht en de ruimte op. ,,Dat was een van de wensen van de gemeenteleden”, vertelt Peter ’t Hoog, lid van de Bouwcommissie. ,,Voor we gingen bouwen hebben we alle gemeenteleden gevraagd: ‘Wat willen jullie? Maak een verlanglijstje’. Daar is goed gehoor aangegeven. Duidelijk werd gemaakt dat te zien moet zijn dat we geen geheimen hebben. Men moet kunnen zien wat we doen. Daarom is voor veel glas gekozen. Vanuit de hal is daardoor te zien wat er in de ruimten gebeurt.”