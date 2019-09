Geen ‘gewoon’ café in De Voorste Venne

Burgemees­ter Van Hees heeft nog geen huis in Heusden gevonden

16 september VLIJMEN - Het is burgemeester Willemijn van Hees van de gemeente Heusden ‘ondanks verwoede pogingen’ nog niet gelukt een huis te vinden in de gemeente. Hoewel een burgemeester verplicht is te gaan wonen in zijn of haar gemeente, kan de gemeenteraad ontheffing verlenen voor een jaar. Van Hees vraagt daar nu om, met terugwerkende kracht vanaf 12 november 2018, de datum van haar beëdiging.