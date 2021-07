Geen huurverhoging voor verenigingen Loon op Zand

RKC wacht nog op eerste oefenwinst na nederlaag tegen NEC

18 juli RKC Waalwijk heeft ook de tweede oefenwedstrijd tegen een nieuwbakken eredivisieploeg niet in winst om kunnen zetten. In Weurt, op het veld van amateurclub WVW, bleek NEC met 3-0 te sterk. Eerder speelde RKC met 1-1 gelijk tegen promovendus Go Ahead Eagles.