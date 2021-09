Geen ijsjes, kroketten en zure matten meer: echtpaar van frietwagen bij zwembad Zidewinde stopt

Zure matten, lolly’s, raketijsjes aan de ene kant van de wagen, friet, kroketten, kaassoufflés, frikadellen en frisdrank aan de andere kant. Zo was in 1990 de frietwagen van Dorry (60) en Ton van Oversteeg (62) ingericht toen ze die van 1 mei tot de eerste zaterdag van september bij zwembad Zidewinde in Sprang-Capelle stalden.

In de ruim dertig jaar dat ze er staan, is vrijwel alles hetzelfde gebleven. ,,Moeders vertelden hun kinderen dat zij dat snoepgoed al kochten”, vertelt Dorry. Dat stukje nostalgie is voorlopig verstomd: de frietwagen staat weer in de stalling. Voorlopig, want het echtpaar hoopt van harte dat ze hun mobiele snackwagen samen met pachtvergunning voor het zwembad kunnen verkopen. Ze stoppen ermee, want willen voortaan in de zomer zelf hun tijd indelen. Tripjes maken met hun camper, op vakantie gaan.

Kilometers vreten

Twee jaar daarvoor, in 1988, zag Ton een advertentie in de krant: frietwagen te koop met ventvergunning voor de gemeente Kerkwijk. Laten we dat maar doen, bedacht de internationaal vrachtwagenchauffeur. Diep in zijn hart wilde hij meer dan alleen kilometers vreten. Harry Maton en Dirk van Achterberg hielpen mee om de wat sleetse frietwagen op te knappen.

Dorry zou de ambulante nering gaan bestieren. ,,Ik werkte in de zorg, had geen idee hoe je friet moest bakken. Dus heb ik een cafetaria in Drunen gebeld of ik het daar mocht leren.” Binnen twee weken wist ze de onooglijke frietjes om te toveren tot een niet te versmaden lekkernij. Toch was het spannend, vooral voor Ton. ,,Ik was altijd in het buitenland. Rond middernacht zocht ik een telefooncel op, even naar huis bellen. Ik wilde wel zeker weten dat alles in orde was met Dorry. In haar eentje in de avonden met zo’n frietkar door de polder rijden, je weet niet wat er kan gebeuren.”

Nooit overvallen, wel overvallen door de plannen van haar echtgenoot. Maar ze vond het ook een mooie nieuwe uitdaging. ,,En je gaat met mensen om. Dat heeft ons veel voldoening opgeleverd.” Dat heeft alles met de handel te maken. ,,Zomer, zwemmen. Daar hoort wat lekkers bij, vandaar.” Ook aardig: de prijzen. ,,Die waren heel netjes, hoor. Je had kinderen die in de zomer bijna elke dag naar het zwembad gingen. En bij ons aan de kraam stonden. Dan moet je niet te veel rekenen.”

Zure deel

Ze hadden nog een tweede, later zelfs een derde wagen. Daarmee stond Dorry op woensdag op de weekmarkt in Waalwijk. In de weekenden gingen ze op pad naar jaarmarkten, braderieën, evenementen met oude ambachten. De taakverdeling was helder: Ton het hete en koele deel van de wagen, zijn vrouw het zure – ‘kinderen zijn gek op dat soort snoepgoed’ – en de bevroren waren.

Terug naar de nering op het zwembad. Dat was weersafhankelijk. Hitte, dan stonden ze in de rij. Regen, dan kon Dorry thuisblijven. Ton: ,,Dit jaar was het niet best.” Vorig jaar was het helemaal een ellende, gooide corona het zwembad en dus de frietkraam in het slot. Toen is ook het plan gerijpt om de afscheid te nemen van friet, ijs en kroket. Hoewel, stel dat er geen koper komt? Ton: ,,Misschien pakken we het dan toch weer op.” Dorry: ,,Na al die jaren niks kunnen snoepen of eten, dat kan toch eigenlijk niet?”