Geen ‘kerstboombonus’ dit jaar voor kinderen in Heusden; in Loon op Zand en Altena wél

50 cent per boom. Kassa dacht jeugd in de gemeente Heusden de afgelopen jaren. Kinderen maakten er steevast een sport van om begin januari zoveel mogelijk kerstbomen te verzamelen én in te leveren om zo een aardig zakcentje bij te verdienen.

Kans op een cadeaubon

Loon op Zand en Altena

In de gemeente Loon op Zand en Altena is het kerstbomen inzamelen wel als vanouds. Kinderen die in Kaatsheuvel, Loon of De Moer zaterdag 9 januari een boom inleveren, krijgen een lootje waarmee ze kans maken op een van de tien VVV-bonnen van 20 euro. In Altena is het inzamelen woensdag 6 januari, zoals altijd voor 50 cent per boom.