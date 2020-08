Geen kunstmest bij Samentuin De Zwollemoer in Drunen

Wie er een kijkje wil nemen moet op zaterdagmiddag maar eens aanwaaien, dan zijn er vrijwel altijd wel wat groene handjes aanwezig. Wij treffen er Anita van Arem (61), die uitlegt dat het verschil van deze Samentuin met volkstuintjes meer is dan het gezamenlijke van het project. ,,We hebben ook een filosofie, van ecologisch tuinieren.” Geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen, altijd oog voor de natuur. ,,Sommigen van ons hebben daar veel verstand van, anderen wat minder. Als we er niet uitkomen, dan pakken we het handboek van Velt erbij. Dat is de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, waar we soms ook een cursus volgen.”