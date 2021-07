Geen Lloret de Mar voor scholieren Willem van Oranje College, maar fietstocht in Limburg voor goed doel

Nog een keer die school opzoeken waar je járen in klaslokalen hebt doorgebracht, daar bedank je feestelijk voor. Dat geldt niet voor de voormalig havisten Sem de Jong (17) uit Waalwijk en Luca Eekels (17) uit Loon op Zand. Vanochtend meldden ze zich om 06.30 uur bij het Willem van Oranje College. Gehesen in een strak tricotje, wielerbroek, helm en fietsschoentjes zijn ze klaar voor de monsteretappe die op de rol staat, 183 kilometer.

Pas in Sint-Geertruid, diep in het bronsgroen eikenhout, vallen de benen stil. Overnachten ze op vakantieboerderij Bruisterbosch. Heel veel trappen dus, in Zuid-Limburg heuveltjes op en af. Luca: ,,We moeten vooral veel eten meenemen. Ik heb tien grote stukken peperkoek bij me. En Dextro Energy.” Sem, die in zijn vrije tijd regelmatig fietst, houdt het bij goed belegde boterhammen en vier bananen.

Met handgebaren waarschuwen

Ze zijn goed voorbereid, want vanaf april is er wekelijks getraind. Schakelen, een belangrijk onderdeel als de weg omhoog voert, hebben ze geleerd bij de Heusdense brug. De grootste tegenstanders zijn niet de kilometers, maar het ongeluk dat in een klein hoekje kan zitten. Sem: ,,We moeten heel goed letten op paaltjes en tegenliggers. Elkaar met roepen en handgebaren waarschuwen.”

Maar er ligt nóg een tegenstander op de loer: Pluvius. Voor de komende dagen zijn de weerberichten voor de regio Zuid-Limburg onheilspellend. Er wordt heel veel regen verwacht. Dan moet je maar hopen dat je tentje niet wegdrijft. “Normaal”, zegt Marinus de Bie, die voor de 23e keer Cycle4Children op touw heeft gezet, “zouden we met z’n allen in de groepsaccommodatie overnachten. Vanwege corona moet je het veiligheidsprotocol volgen, dus de helft slaapt buiten.” Ook hebben alle leerlingen nog een thuistest gedaan.

Goede doelen

Aan het fietskamp is een paar goede doelen gekoppeld. Dit jaar gaat er geld naar Finn Spiration. Finn is Finn de Jong, de broer van Sem. Hij heeft de ziekte van Duchenne. Met de donatie kan het Duchenne Parent Project onderzoek financieren naar deze progressieve spierziekte. Een ander deel is bestemd voor een school in Brazilië. Een oud-collega van De Bie is daarnaartoe geëmigreerd om kansarme jeugd een toekomst te bieden.

De fietstocht zal ongeveer 20.000 euro opleveren. Eerst wordt er een prestatie verwacht. Daarvoor heb je wel een goede fiets nodig. Slechts een handvol leerlingen heeft een wielrenfiets, de rest heeft er eentje van de broer van Marinus geleend. Luca: ,,Die heeft er in zijn schuur wel veertig staan. Afgelopen woensdag is er nog een professional op school gekomen om ze allemaal goed af te stellen.”

Na een peptalk van directeur Kees Smits zingt cabaretier en acteur Leon Alkemade, begeleid door de schoolband, een prachtig lied: Bij Vader in Het Wiel. Wielrennen als metafoor van het leven. Geestelijk gevoed zijn ze om 07.20 uur er klaar voor, dan schiet Alkemade de stoet op weg. Op weg naar een avontuur. Mooi voor de goede doelen, mooi om er hun laatje met memorabele herinnering te vullen.