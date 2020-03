Geen meter geschaatst, toch zorgt ijsbaan voor ophef

Thuiszor­gor­ga­ni­sa­tie Het Zorgpunt failliet: 105 cliënten in onder meer Waalwijk en Den Bosch

4 maart WAALWIJK - Thuiszorgorganisatie Het Zorgpunt in Waalwijk is failliet verklaard door de rechtbank in Breda. Het Zorgpunt heeft 105 cliënten in Waalwijk, Den Bosch, Eindhoven en Veldhoven.