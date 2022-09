Geen nader onderzoek na historische vondsten in Heusden: ‘We hadden veel meer kunnen vinden’

Gezin is bijna alles kwijt na brand Sprang-Capelle: ‘Het is dat ik toevallig naar het toilet moest’

SPRANG-CAPELLE - Na de brand in hun huis aan de Hoofdstraat in Sprang-Capelle zitten Marko Kuijpers, Sandra le Sage en hun dochter Genna met een enorme schade. De buurvrouw kwam er via foto’s op bd.nl achter dat de brandweer haar hond had gered.

30 augustus