Geen nieuwe herindeling: balustrade kerk Almkerk is vol met gemeentewapens

De kerk in Almkerk zelf is minder oud dan sommige wapenborden of gemeentewapens die in de kerk hangen. Op 20 december is het zeventig jaar geleden dat de Hervormde kerk in Almkerk met een speciale dienst in gebruik werd genomen. Het verving het gebouw dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd vernield. De keuze viel toen op nieuwbouw in plaats van herbouw. ,,En dat vind ik bijzonder jammer”, zegt Johan Schmidt, hulpkoster in de kerk. ,,Herbouw zou best gekund hebben, op andere plaatsen in de streek is dit ook gebeurd. Het is nu de derde kerk op deze plek in het dorp.”