Geen opgewonden gedoe, maar ‘er zijn in Heusden echt indrukwekkende vondsten gedaan’

,,In een jaar tijd zijn er misschien nog nooit zoveel opgravingen in Heusden gedaan waarmee we zoveel aan de weet zijn gekomen", stelt Van Genabeek. Niet dat hij stuitert van opwinding, dat past misschien ook niet zo bij de Bossche stadsarcheoloog die ook wordt ingehuurd door Heusden. Maar in de vesting was afgelopen jaar op archeologisch gebied in elk geval genoeg te beleven. ,,Indrukwekkende vondsten zijn er gedaan, vooral rondom het kasteel. Dat zal mij wel bij blijven ja.”