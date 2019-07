Geen paniek in Waalwijk, maar wel veel vragen over stikstof

Waterbuf­fels hebben het prima naar hun zin bij Werkendam, ook met deze temperatu­ren

9:25 WERKENDAM - Met gevoelstemperaturen van boven de 40 graden is het deze dagen afzien voor mens en dier in de natuur. Niet alleen mensen zoeken dan ook verkoeling in het water. Ook deze waterbuffels in de Noordwaard gingen bij gebrek aan schaduw maar het water in.