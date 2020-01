Geen plek voor ‘foute’ Andelse jongens uit WOII op herdenkingsplaquette

De namen van twee Andelse jongens die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen in dienst van de Duitsers, komen niet op de herinneringsplaquette naast de Romboutstoren in Andel. Dat is een besluit van het college van Altena.

Het was aan het college van Altena om een knoop door te hakken in de al lang voortslepende discussie over de twee Andelse jongens. Ze waren in dienst van de Duitse hulpdiensten en kwamen daarbij om. Onder anderen historicus Bert van Straten pleitte ervoor dat de jongens ook herdacht worden. De jongens, broers uit een groot gezin, maakten volgens hem in moeilijke omstandigheden ‘een domme, fout keuze die hen uiteindelijk fataal werd.’

Verplicht

Ook Pauline van den Tol van Burgerstem Altena vroeg het college om in ieder geval open te staan voor een gesprek met de historicus over de kwestie. ,,Natuurlijk kunnen we het niet goedpraten en wegmoffelen, maar wie maakt in zijn leven nou geen keuzes waarin hij/zij achteraf spijt kan betuigen?”, schreef zij afgelopen najaar in raadsvragen. ,,Velen werden in die tijd ook door de Nederlandse regering verplicht daar te werk gesteld. Wat voor burgers de indruk wekte dat dit een normale gang van zaken was. Er waren toen geen goede of foute keuzes, maar slechts de keuze om te overleven.”

Gesprek

Ze hoopte dat het college in ieder geval met Van Straten in gesprek zou gaan, om zich te laten informeren over de geschiedenis en te zorgen dat niet alleen de dorpsraad van Andel voor de keuze gesteld wordt. Het was immers de dorpsraad die de plaquette heeft laten maken, maar gefinancierd door de gemeente.