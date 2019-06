Geen plek voor St. Jan: kerk voorlopig in depot

De Stichting Vrienden van de St. Jan van wie de maquette is had een kandidaat die belangstelling had voor de maquette, maar die kandidaat is afgehaakt, laat voorzitter Ad van Heesbeen weten. Het bouwwerk is te groot, 1.40 meter lang en 1.30 meter breed. ,,En dat blijkt toch lastig. We hebben hem nu in depot genomen. Er komt vast weer een moment waarop we hem ten toon kunnen stellen", aldus Van Heesbeen.