Geen publiek bij Dodenherdenking gemeente Loon op Zand

Zelfrijden­de bus tussen busstation en bedrijven­ter­rein: Waalwijk onderzoekt de mogelijkhe­den

14:59 WAALWIJK - Waalwijk onderzoekt of het mogelijk is om een zelfrijdende bus in te zetten tussen het busstation op het Vredesplein en bedrijventerrein Haven 1 tot en met 8. Waalwijk wil de bereikbaarheid van het bedrijventerrein verbeteren en heeft het bedrijf Dutch Automated Mobility (DAM) de opdracht gegeven om te kijken hoe dat slim kan.