Geen schaatsbaan in Kaatsheuvel, wél in Loon op Zand: hoe zit dat?

Geen muziek

Volgens de gemeente Loon op Zand, waar ook Kaatsheuvel onder valt, zijn de schaatsbanen echter niet met elkaar te vergelijken. In Kaatsheuvel zou een echte ijsbaan komen met drie weken lang muziek en evenementen op het plein. In Loon op Zand gaat het om een kleine baan van kunststof schaatsmatten. ,,Bij de schaatsbaan in Loon op Zand wordt geen muziek gedraaid en worden geen extra evenementen georganiseerd. Een geluidsrapport was daarom ook niet nodig.”